حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الخميس، حبس والد الفتاة التي توفيت بطلق ناري أثناء لهوها بمسدسه، 4 أيّام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن السلاح المستخدم في الواقعة.



كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من أسرة طالبة تدعى "س. ن" 16 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مفاده مصرع نجلتهم أثناء لهوها بسلاح ناري، ملك والدها، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية مصابة بطلق ناري، أودى بحياتها.



وبعمل التحريات تبين أن الفتاة انتحرت بسبب خلافات مع والدها وحبسها، وتحفظت قوات الأمن على والد الفتاة وبفحص السلاح المستخدم في الواقعة تبين أنه مسروق إبان أحداث يناير، فتم القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.