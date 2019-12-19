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الثقافة

توصيات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات بثقافة المنوفية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظم فرع ثقافة المنوفية مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات تحت عنوان "نحو مجتمع أكثر تمكينا" بمركز الإبداع بشبين الكوم، بحضور رئيس المؤتمر الدكتور محمود بدوي وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فتيحة أحمد بطيخ، أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية، إلى جانب بعض النماذج المشرفة من متحدي الإعاقة منهم نادية الفرماوي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمود نبوي علام، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين ومدير عام ثقافة المنوفية، ونخبة من المهتمين والمثقفين.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة مدير عام الفرع، والذي أشار فيها إلى اهتمام الدولة بكل مؤسساتها برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أثبتت هذه الفئة أنهم قادرون على التميز والإبداع، ومما لا شك فيه أن دور الثقافة من أهم الأدوار لهذا الملف، حيث تقوم بتقديم الخدمات الثقافية والتوعية لكل فئات المجتمع، بينما تحدث بدوي عن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والتى تمثل إحدي القضايا التنموية المحورية على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو ما يعكس بشكل واضح خطة وأهداف التنمية المستدامة، وجعلها في أولويات محددات برامجها.

تلا ذلك الجلسة البحثية لمناقشة البحوث الأربعة المقدمة في المؤتمر، مع مقرر الجلسة الدكتور جمال حماد أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة المنوفية، وتخلل اللقاء فقرة فنية للفنان المخرج يوسف النقيب، والذي تغني بمجموعة متنوعة من الأغاني طرب لها الفؤاد، وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لمنتجات ورش ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الختام أعلنت توصيات المؤتمر:
1- تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث إن هناك بعض المواد لم يتم تفعيلها حتى الآن وتفعيل دور القطاع الخاص.
2- إعطاء بعض المميزات لهم ودعم الأنشطة لتكون الفاعليات علي قدر راق وتحقق الهدف المنشود.
3- العمل المستمر علي خلق فرص عمل متكافئة.
4- زيادة الدعم المادي وتطبيق برامج تدريبية بصفة دورية لمعلمي المعاقين.

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