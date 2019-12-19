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الثقافة

التفاصيل الكاملة للمؤتمر 2 لأدب الرحلة باتحاد الكتاب مصر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تقيم شعبة أدب الرحلات، برئاسة الروائي حمدي البطران، باتحاد كتاب مصر، مؤتمرها السنوي الثاني تحت عنوان "مصر في عيون الرحالة"، وذلك بمقر الاتحاد يوم الثلاثاء القادم ٢٤ ديسمبر في الثانية عشر ظهرا.

يرأس المؤتمر في دورته الثانية د. مراد عبد الرحمن مبروك، ويناقش المؤتمر العديد من الأبحاث الهامة في مجال أدب الرحلة من خلال ثلاث جلسات.

تناقش الجلسة الافتتاحية الأولى دراسة بعنوان "أدب الرحلة والبنية المركزية للدراسات الثقافية"، للدكتور مراد عبدالرحمن مبروك، ويديرها الروائي حمدي البطران، وهي دراسة حول صورة مصر في عيون الرحالة الغربيين في ضوء النقد الثقافي.

أما الجلسة الثانية التي يديرها الروائي والناقد سيد الوكيل، تناقش بحثين، الأول دراسة حول "الموالد المصرية في كتابات الرحالة والمؤرخين" وهي تحقيق ميداني للباحث محمد أمين شلبي، وهي تعد رحلة مُرهقة ومُمتعة في آن لمنطقة "الهلال" هناك في جنوب الجنوب في مثلث حلايب وشلاتين المصرية: أرض الذهب والسمك والشمس والأساطير.

أما البحث الثاني فيناقش دراسة أعدها د. رضا محمد عبد الكريم عن كتاب "بين النيل والسين.. رحلة القاهرة لباريس الساهرة"، للدكتوره فتحية الفرارجي.

أما الجلسة الثالثة فيديرها الإعلامي عمرو الشامي ويناقش من خلالها بحثين الأول دراسة أعدتها د. عبير خالد يحيى عن بحث "ديمغرافية في أدب الرحلة النص الموازي المعنون بالملتقي" للكاتبة وفاء ابراهيم، وهو كتاب جنسه أدب رحلة في إطار مشاهدات ديمغرافية.

تستعرض من خلاله الباحثة مشاهدات عينية تختص بالجماليات اللغوية، حيث يضم الكتاب مشاهدات ديموغرافية مقارنة لرحلة بين بلدين مختلفين جغرافيًا واجتماعيًّا وعمرانيًّا وجماليًّا، غربي وشرقي، بين الولايات المتحدة ( لوس انجلوس) وبين جمهورية مصر العربية ( القاهرة – الأقصر – أسوان- الإسماعيلية- السويس)، حيث قامت الكاتبة (وفاء ابراهيم عرار) الدمشقية المتزوجة من مصري والمقيمة في أمريكا، بتسجيل مشاهداتها الديموغرافية بشكل عيني عن طريق عدسات التصوير بصور مختلفة، وتسجيل حرفي بقلمها الذي يقع بين التقريرية والأدبية.

أما البحث الثاني بعنوان "صورة المرأة العربية في كتابات الرحالة المستشرقين"، فتطرح من خلاله الباحثة أميرة سعد مجموعة من الأسئلة الهامة: كيف نظر الغرب إلى الشرق؟ وكيف جاءت صورة المرأة الشرقية داخل الخطاب الغربي؟ وكيف انقسمت نظرة المستشرقين تجاه الشرق إلى شقين، أحدهما معجب بسحر الشرق، باعتباره وطن حكايات "ألف ليلة وليلة"، وشق متعالٍ على الشرق مزدرٍ له، يرى أنه يجب تعليم هذا الشرق وتمنيته ما يجب عليه فعله.. لكن في كلتا الحالتين ـ تقول الباحثة ـ كانت الأنثى الشرقية تتميز بمكانة خاصة في الخطاب الغربي.

كما يدلي مجموعة من الباحثين بشهادتهم عن تجاربهم في الرحلة، من خلال المؤتمر الثاني لشعبة أدب الرحلات، الشهادة الأولى بعنوان "دبلوماسيه مغايرة عن كتاب نهر علي سفر" للكاتب أشرف أبو اليزيد، وتدلي بها الباحثة والشاعرة سعاد الزامك، ويعد كتاب "نهر على سفر" تطبيقا المواكبة العصرية لأدب الرحلات، مع التطور الهائل في عالم الميديا والصور المرئية، حيث يظهر جليا عدم اكتفاء الكاتب بطَرْحِ مشاهداته الاستطلاعية لبلدان قام بزيارتها على اختلاف ثقافات وديانات واهتمامات أهلها، وطَرْحِ رؤيته الذاتية في صياغة أدبية جميلة، بل كان للكتاب نصيب من الذكاء الحضاري إذ دُعِمَ ببعض الصور الفوتوغرافية للأمكنة، مما أتاح للقارئ فرصة أوسع للاحساس بكل تفصيلة وأثر موجود بها، وكأنه يشاهدها عن قرب، بل ويتحسس بعينيه روعتها، وتشم أنفه عبق تاريخه.

أما الشهادة الثانية فيدلي بها الدكتور طارق الطيب عن"الرحلة المغايرة داخل الروح".

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