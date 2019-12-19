بعد احتجازهم 5 ساعات.. روسيا تطلق سراح 14 إسرائيليًا

أطلقت روسيا، منذ قليل، سراح 14 إسرائيليًا بعد احتجازهم لمدة خمس ساعات، داخل أحد المطارات بالعاصمة الروسية "موسكو"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأوضحت "يديعوت" أن السائحين الإسرائيليين وصلوا روسيا عبر رحلة جوية تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ومن بينهم مبعوثون في السفارة الإسرائيلية لدى موسكو.



وأعلنت روسيا، أمس الأربعاء، احتجازها 46 إسرائيليًا، داخل مطار "دوموديدوفو"، كما تم استجوابهم وسحب جوازات سفرهم خلال ذلك الاستجواب.



من جانبها، تواصلت وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي مع نظيرتها الروسية من أجل الوقوف على أسباب هذا الحادث، خاصةً أن الجانبين يعملان على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، ومنها السياحة.



وقالت السفارة الروسية لدى إسرائيل، أمس، إن احتجاز 46 سائحًا إسرائيليًا داخل أحد مطارات بلادها هو رد على منع تل أبيب دخول مئات من السائحين الروس وإعادتهم.