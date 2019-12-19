مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى الأقصر (صور)

شهد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، نائبًا عن محافظ الأقصر، مراسم إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أولاد حماد" و"الحكام"، بحضور اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية.



ومن جانبه، أثنى اللواء عماد أبوالعزايم، على مجهود كل من أسهم في هذا الصلح وخص بالذكر لجنة المصالحات، وأعرب عن خالص تقديره لكل من أسهم فى نبذ العنف وحقن الدماء بين أبناء البلد الواحد الذي حثت عليه جميع الشرائع والأديان السماوية، كما شكر أهالى العائلتين المتسامحتين الذين وأدوا الفتن بين أهاليهم وتمنى أن يكون عملهم هذا خالصًا لوجه الله.



والخصومة الثأرية تعود لقتل أحد أفراد عائلة أولاد حماد بالخطأ قبل 4 سنوات، أثناء حدوث مشاجرة مما أتبعه حدوث مناوشات ومصابين من العائلتين، وتم تقديم القودة أمام الحضور، وأقيم اليوم عزاء القتيل.