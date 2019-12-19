-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى الأقصر (صور)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
شهد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، نائبًا عن محافظ الأقصر، مراسم إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أولاد حماد" و"الحكام"، بحضور اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية.

ومن جانبه، أثنى اللواء عماد أبوالعزايم، على مجهود كل من أسهم في هذا الصلح وخص بالذكر لجنة المصالحات، وأعرب عن خالص تقديره لكل من أسهم فى نبذ العنف وحقن الدماء بين أبناء البلد الواحد الذي حثت عليه جميع الشرائع والأديان السماوية، كما شكر أهالى العائلتين المتسامحتين الذين وأدوا الفتن بين أهاليهم وتمنى أن يكون عملهم هذا خالصًا لوجه الله.

والخصومة الثأرية تعود لقتل أحد أفراد عائلة أولاد حماد بالخطأ قبل 4 سنوات، أثناء حدوث مشاجرة مما أتبعه حدوث مناوشات ومصابين من العائلتين، وتم تقديم القودة أمام الحضور، وأقيم اليوم عزاء القتيل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

منذ حوالي 7 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد

منذ ساعة و نصف

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

الصور

image description

وزراء سابقون يشيعون جنازة أشرف الشرقاوى (صور)

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

الأكثر قراءة

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

مصر ترفض أي تغيير في الوضع القانوني للقدس

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

منها الغثيان.. أشهر الآثار الجانبية لأدوية التخسيس

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

الرئيس نيوز

"الصحة العالمية": لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير

"الصحة" تنفي شائعة إنفلونزا الخنازير: "برد عادي"

بالفيديو والصور.. الليثي وحسام الحسيني "سهرانين" في 3 دول أوروبية

ليس لأنهم أبنائي.. عاصي الحلاني يكشف سبب " نجاح" ماريتا والوليد

منوعات

ابتكار جديد ينهي مشكلة تؤرق الأزواج

مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد

الهند تسجل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن التلوث

اعتقال مراهقة بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

كشكول

بتكلفة ٦ مليون جنيه.. "شلتوت" يفتتح مدرسة بالمنشاة في سوهاج

محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد اللواء عصام الخولى على مدرسة بالشيخ زايد

وكيل تعليم الفيوم يكرم مدربي التعلم النشط

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مطالب بالتحقيق مع سكرتير القرضاوي بسبب سبّه قياديًا إخوانيًا

داعية سلفي: بيوت السلفيين الأقل في نسبة الطلاق

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

"علاقة مصر بإفريقيا" محاضرة في ثقافة الفيوم

توصيات مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات بثقافة المنوفية

التفاصيل الكاملة للمؤتمر 2 لأدب الرحلة باتحاد الكتاب مصر

"كتاب اليوم" يصدر "الاكتئاب والأمراض النفسية"

صفحتنا ع الفيس بوك