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عالم

كوريا الجنوبية والصين تلتقيان لإجراء مباحثات نووية.. الإثنين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن متحدث باسم المكتب الرئاسي في سول، اليوم الخميس، أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، ونظيره الصيني، شي جين بينج، سوف يلتقيان، يوم الإثنين، في بكين لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي اللقاء خلال زيارة مون الصين في إطار المباحثات الثلاثية السنوية بين الدولتين واليابان.

كما تأتي هذه المباحثات في الوقت الذي يكرر فيه الزعيم الكوري الشمالي مطالبته أمريكا بتقديم تنازلات في ظل توقف المباحثات النووية، وقبل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج بنهاية العام.

وقال المتحدث إن "مون" والرئيس الصيني سوف يناقشان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.

وأضاف أن "مون" سوف يتوجه في اليوم نفسه إلى مدينة تشنجدو الصينية، للقاء رئيس الوزراء لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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