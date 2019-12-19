الإحصاء: تراجع واردات مصر من تركيا خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من تركيا بدأت في التراجع خلال عام 2019 بشكل تدريجي، حيث انخفضت خلال سبتمبر 2019 إلى 219.3 مليون دولار، مقابل 224.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5 ملايين دولار، ثم واصلت التراجع في ديسمبر 2019 إلى 280 مليون دولار مقابل 340.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بانخفاض قدره 60.6 مليون دولار.



وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا تراجعات متتالية، حيث انخفضت قيمتها إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2019 مقابل 1.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 300 مليون دولار خلال عام.

