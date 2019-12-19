أروى جودة تتعاقد على فيلم "يوم 13"

تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في الفيلم السينمائي "يوم 13" والذي يخوض بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود.



وقالت "أروى" لـ"الدستور" أنها تقوم حاليا بقراءة دورها وشخصيتها في العمل ومعرفة مجريات أحداث الفيلم، مشيرة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.



فيلم "يوم 13" يشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، ونسرين أمين، وأحمد زاهر، ومحمد شاهين، وفيدرا، وعددًا آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور أحداثه فى إطار الرعب والغموض والتشويق.