إيمان العاصى تنتهى من تصوير نصف مشاهد "بخط الإيد"

تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامي "بخط الإيد"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق.



وعلم "الدستور" أن المخرجة شيرين عادل انتهت، خلال الفترة الماضية، من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، حيث تنتهي حاليًا من تصوير المشاهد الخاصة بالحلقات الأولى، استعدادًا لعرض العمل على الفضائيات، خلال يناير المقبل.



مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك فيه كل من الفنانة سوسن بدر، ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى، وهو من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.