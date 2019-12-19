رئيس جامعة الأزهر: اللغة العربية تلوثت بسبب الأغاني الهابطة

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن هناك مشكلة في التعامل مع اللغة العربية وهي الازدواجية، مضيفًا: "لذلك يقول البعض إن اللغة العربية صعبة".



وأكد محمد المحرصاوي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، أن الأزمة الحالية هي إزدواجية التعامل مع اللغة العربية وهي أن الطلبة داخل القاعة يتحدثون بالفصحى، أما خارج القاعة يتحدثون بالعامية.



ووصف الدكتور محمد المحرصاوي، اللغة العامية بأنها "تلوث سمعي"، يعود لبعض وسائل الإعلام، التي ساعدت على نشر بعض الأغاني "الهابطة" وبعض المذيعين اللغة العامية، ممن لا يتقنون الغة الفصحى وأساءوا لها، لافتا إلى أنه في حالة إقامة دورات تدريبية لهؤلاء الإعلاميين لما وجدنا اللغة العامية منتشرة بهذا الشكل.