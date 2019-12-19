حالة ترقب بسبب تراجع الدولار عالميًا

سجل الدولار هبوطا بنسبة 0.1% في مستهل التعاملات اليوم الخميس عالميا، يأتي ذلك فيما يراقب المستثمرون الأوضاع في الوقت الذي تواجه فيه القيادة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بعض المشكلات والأزمات.



ويواصل الدولار في مصر أيضا التراجع، حيث سجل السعر طبقا لآخر تحديث بالبنك المركزي المصري 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.



وسجل السعر لمصرف أبو ظبي الإسلامي 16.03 جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك قناة السويس15.97 جنيه للشراء،16.07 جنيه للبيع.



وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.98 جنيه للشراء، 16.08 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.