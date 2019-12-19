الاشتراكي الألماني: حظر حزب الله خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب

أكد حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، أن تصويت مجلس النواب الألماني، اليوم الخميس، بالأغلبية على قانون حظر حزب الله، يعد خطوة إيجابية تأتي في إطار استجابة الساسة الألمان للضغوط الشعبية، والتي طالبت بحظر الجماعة باعتبارها إرهابية.



أشار "خضر" إلى أن هذا الضغط أدى بدوره إلى استجابة فورية من قبل وزارة الخارجية، والداخلية الألمانية، ووزارة العدل.



أضاف "خضر" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذه الخطوة تأتي بهدف تفعيل المساواة، بين حزب الله والجماعات الكردية وداعش الإرهابية"، مشيرًا إلى أن اتخاذ هذا القرار يتضمن تجريمًا ومنعًا لنشاط حزب الله، واستخدام رموزها أو أي تعبير مؤيد لها داخل ألمانيا.



وأكد "خضر" أن هذا القرار جاء بعد التصرفات الكارثية، والتي قامت بها جماعة حزب الله، باعتراف منها أنها جماعة إرهابية، على سبيل المثال ما يحدث حاليًا في لبنان، من ظروف السياسية والحكم المعقد، الذي تمر به الدولة اللبنانية".



وأوضح نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، أن جماعة حزب الله تشكل كارت ضغط إرهابي ضد الشعب اللبناني، والبلدان المجاورة للبنان، وذلك بدعم وتمويل من إيران، حيث تعتبر جماعة حزب الله الذراع العسكري الإرهابي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستغلها للضغط على الأنظمة المتواجدة لتنفيذ خططها.