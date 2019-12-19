مقتل وإصابة 3 مدنيين فى انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

لقي مدني مصرعه، وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة بسوق تجارية بـ"كابول"، تم زرعها في سيارة خاصة، وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية "كابول"، فردوس فارامرز، اليوم الخميس، إن الضحايا كانوا في طريقهم إلى سوق تجارية بغرب "كابول" حينما انفجرت القنبلة، موضحًا أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الإرهابي حتى الآن، كما أنه من غير الواضح أسباب استهداف السيارة.



يذكر أن حركة "طالبان" الإرهابية التي تسيطر حاليًا على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، تشن هجمات تفجيرية صغيرة وكبيرة تستهدف منشآت ومسئولين حكوميين بشكل شبه يومي.