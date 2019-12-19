"كتاب اليوم" يصدر "الاكتئاب والأمراض النفسية"

صدر حديثًا عن سلسلة "كتاب اليوم" كتاب جديد بعنوان"الاكتئاب والأمراض النفسية" تأليف الدكتور محمد غانم أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، والذى يتحدث فيه عن أسباب المرض النفسى وهل هو وراثى تظهره ظروف بيئية ؟ وكلما كانت الوراثة قوية لا يحتاج المرض لظهوره إلا مشاكل بيئية بسيطة.



ويقول المؤلف إذا أردنا تفصيلًا أكثر لأسباب المرض النفسى فإننا سنجد ثلاث مجموعات من الأسباب تتضافر معًا حتى تسبب المرض.أولهاالأسباب البيولوجية، مثل العوامل الوراثية، وإصابات الدماغ، والتهابات الجهاز العصبى، والمواد المؤثرة كمواد الإدمان والأورام وغيرها.أما الأسباب الأخرى المسببة للمرض النفسى فتشمل العوامل النفسية مثل الشخصية، والذكاء،والقدرات المعرفية، وكيفية التفكير وغيرها.



أما العوامل الاجتماعية فتشمل البيئة التى يعيش فيها الفرد، كالأسرة، والعلاقات الزوجية، وعلاقات العمل، ومدى الانفتاح أو الانغلاق المجتمعى، كما يتطرق الكتاب لبعض الشخصيات التى تسبب الكثير من المتاعب، والمشاكل النفسية لمن يتعاملون معها.ومن نماذج هذه الشخصيات: الاستفزازية والكتومة، والمترددة، والمتسلطة، والضعيفة، والبخيلة.



خصص المؤلف فصلًا كاملًا عن الأنتحار وأسبابه، ودوافعه، وكيف لا تسقط فى دوامة الإحباطات التى تقود البعض إلى إزهاق روحه.



كما يتناول الكتاب المشاكل الأسرية التى تنتج عن العنف الأسرى والعناد بين الزوجين، والحرمان العاطفى، والابتزاز العاطفى، والصراعات النفسية.وبالتالى تكون سببًا فى ظهور أمراض نفسية لهؤلاء الأشخاص المعرضين لها.



كما يحتوى الكتاب على أبواب تتكلم عن فوبيا الزواج، والحب من أول نظرة، الثبات الانفعالى، مشاكل السن بين الزوجين، والتحرش الجنسى بالأطفال.