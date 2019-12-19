الرى: برنامج تدريبى مع الاتحاد الأوروبى لتحديث منظومة المياه

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، بالخبراء من جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وفريق عمل مشروع "EU Water STARS" الممول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، وذلك لبحث البرنامج التدريبي المزمع عقده بمركز تدريب الصرف بطنطا في بداية شهر فبراير القادم، والخاص بتحديث منظومة المياه.



وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ أنشطة مشروع "EU water STARS" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن برنامجًا لتبادل الزيارات بين المزارعين لنقل الخبرات، ونشر الوعي بأهمية الري الحديث في توفير استهلاك المياه في الزراعة المروية.



وأوضحت أن المشروع يتضمن تنظيم مجموعة من الزيارات واللقاءات مع المزارعين، لعرض بعض التجارب المميزة للري بالرش والتنقيط فى عدة محافظات منها بني سويف، وقرية سيلا بمحافظة الفيوم، وعرض نموذج مميز للري بالرش، في إطار تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال الزيارات الميدانية المقبلة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع إدارة التوجيه المائي بمناطق الري الحديث بالدلتا والصعيد، مشيرة إلى استكمال تقييم التجارب الناجحة والمميزه لتطبيق نظم الري الحديث.