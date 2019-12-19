منع "سواتش" عملاق الساعات من التعامل مع المصنعين السويسريين

أعلنت لجنة المنافسة السويسرية (كومكو)، اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح لعملاق الساعات "سواتش" ببيع الأجزاء الميكانيكية للمصنعين السويسريين بدءا من يناير المقبل.



وقالت الهيئة إنه حتى تتوصل لخطة العام المقبل لضمان المنافسة في السوق، فإن الوقف المؤقت لبيع الأجزاء الميكانيكية سوف يظل قائما.



وقالت سواتش في بيان: "التدابير المؤقتة التي تبنتها لجنة المنافسة مبهمة وغير مقبولة".



وأضافت: "في ضوء التداعيات المالية السلبية التي سوف تترتب على ذ هذا القرار، تحتفظ مجموعة سواتش بحق طلب تعويضات".



وكانت شركة "إيتا" التابعة لسواتش قد وافقت على صفقة مع كومكو في 2013 كانت الغرض منها السماح للمنافسين بالنمو.



وتعهدت "إيتا" ببيع الأجزاء الميكانيكية لمصنعي الساعات المنافسين بكميات متناقصة حتى نهاية 2019

واشتكت سواتش من أنه تم الإعلان عن حظر البيع في وقت متأخر للغاية من العام، ما يجعل من المستحيل تقريبا على عملاء "إيتا" التخطيط لإنتاج العام المقبل.