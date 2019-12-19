-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

منع "سواتش" عملاق الساعات من التعامل مع المصنعين السويسريين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:28 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت لجنة المنافسة السويسرية (كومكو)، اليوم الخميس، أنه لن يتم السماح لعملاق الساعات "سواتش" ببيع الأجزاء الميكانيكية للمصنعين السويسريين بدءا من يناير المقبل.

وقالت الهيئة إنه حتى تتوصل لخطة العام المقبل لضمان المنافسة في السوق، فإن الوقف المؤقت لبيع الأجزاء الميكانيكية سوف يظل قائما.

وقالت سواتش في بيان: "التدابير المؤقتة التي تبنتها لجنة المنافسة مبهمة وغير مقبولة".

وأضافت: "في ضوء التداعيات المالية السلبية التي سوف تترتب على ذ هذا القرار، تحتفظ مجموعة سواتش بحق طلب تعويضات".

وكانت شركة "إيتا" التابعة لسواتش قد وافقت على صفقة مع كومكو في 2013 كانت الغرض منها السماح للمنافسين بالنمو.

وتعهدت "إيتا" ببيع الأجزاء الميكانيكية لمصنعي الساعات المنافسين بكميات متناقصة حتى نهاية 2019
واشتكت سواتش من أنه تم الإعلان عن حظر البيع في وقت متأخر للغاية من العام، ما يجعل من المستحيل تقريبا على عملاء "إيتا" التخطيط لإنتاج العام المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أب ينهى حياة ابنته ضربًا فى الغربية وينهار

منذ ساعة و 20 دقيقة

مصر ترفض أي تغيير في الوضع القانوني للقدس

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

الصور

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

الأكثر قراءة

مصر ترفض أي تغيير في الوضع القانوني للقدس

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

منها الغثيان.. أشهر الآثار الجانبية لأدوية التخسيس

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

الرئيس نيوز

"ياهو فينانس": مصادر الطاقة النظيفة ستمثل 20٪ من الإنتاج المصري 2022

"من غير فخامة".. أول طلب لرئيس الجزائر الجديد من الشعب

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من جونسون لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

إثيوبيا: سنحصل على قرضين بقيمة 140 مليون دولار من السعودية

منوعات

مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد

الهند تسجل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن التلوث

اعتقال مراهقة بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

حجب "الجائزة الكبرى" لمهرجان الكويت المسرحي

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

المتهم بقتل ابنته في الغربية:"كنت بأدبها"

لمن أمضى 3 سنوات.. فتح باب التسجيل بشهادة الصلاحية للمُعلمين

بالصور.. "تعليم الفيوم" يتفقد مشروع صحة وسلامة بمدارس غرب

إسلام سياسي

المؤشر العالمي للفتوى ينشر حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019

"الحشاشين الجدد".. تليمة يستنجد بالشرطة التركية: "الإخوان هيغتالوني"

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة للمؤتمر 2 لأدب الرحلة باتحاد الكتاب مصر

"كتاب اليوم" يصدر "الاكتئاب والأمراض النفسية"

ثقافة المنوفية تناقش اللغة العربية بين الفصحي والعالمية

مؤتمر الدراسات النقدية: نعاني قصورًا عن مواكبة أي جديد

صفحتنا ع الفيس بوك