الشناوي: فريد الأطرش صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما الغنائية

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن شعبية الفنان الراحل فريد الأطرش سينمائيًا كانت عالية جدًا، مشيرًا إلى أن أفلام الفنان الراحل حصدت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما الغنائية العربية.



وأضاف طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بي سي مصر2"، أن فريد الأطرش كان أمير طيب، ورجل طيب وكريم جدًا، مشيرًا إلى أن الأطرش عندما كان ينتج أفلام كان المنتج الوحيد الذي يعطي الفنان حقه والقسط الأخير من أجر الفنان.



وأكد الناقد الفني، أن فريد الأطرش كان غنى النفس وابن أصول ويحترم تعاملاته، ولكنه ليس غنيًا من الناحية المادية.