الداخلية العراقية تعلن استشهاد أكثر من 28 ألف فرد من قواتها
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:22 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، استشهاد أكثر من 28 ألف فرد من قواتها منذ عام 2003 وحتى الآن.
وأوضحت مديرية شئون الشهداء والجرحى في الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن عدد الشهداء منذ عام 2003 وحتى الآن بلغ 28600 شهيد.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ ثلاثة أضعاف عدد الشهداء، مبينة أن الإصابات تنوعت بين إصابة متوسطة وخفيفة وشديدة.
وأوضحت مديرية شئون الشهداء والجرحى في الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن عدد الشهداء منذ عام 2003 وحتى الآن بلغ 28600 شهيد.
وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ ثلاثة أضعاف عدد الشهداء، مبينة أن الإصابات تنوعت بين إصابة متوسطة وخفيفة وشديدة.