حماية النيل تزيل 41 حالة تعد فى 6 محافظات

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، 41 حالة إزالة للتعديات على نهر النيل، فى محافظات "الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وسوهاج وأسوان "، اليوم الخميس، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 50362 مخالفة، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، المهندس علاء خالد، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم حصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتنفيذ المشروعات، ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.

