افتتاح معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بأزهر الإسكندرية

افتتح الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية والشيخ نشأت الصاوي الوكيل الشرعي، إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، اليوم الخميس، معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.



يشارك في المعرض معلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وبعض طلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية، ويتم عرض أعمال فنية من لوحات، وأعمال يدوية، والتي تم تصميمها باستخدام الخامات المختلفة من ورق وخشب وخيوط وغيرها، بالإضافة إلى خامات ومخلفات البيئة من أفرع الأشجار الجافة وأغطية الزجاج والـCD والزلط وغيرها في إنتاج أعمال فنية متميزة.



وتقدم رئيس الإدارة المركزية بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في نجاح المعرض، وأكد أن منطقة الإسكندرية في تقدم وازدهار مستمر في ظل رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة وكيله، وفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



ويعكس المعرض اهتمام الأزهر الشريف بالتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، ضمن الاهتمام الملحوظ للأزهر الشريف بالمبتكرين، والمبدعين، وبالأنشطة الفنية التعليمية بالمعاهد، وعبرت المعروضات عن الفكر المعتدل الوسطي المتميز لمنطقة الإسكندرية في مجالات الفن والتدبير والخياطة.



حضر المعرض الدكتور محمد كامل، والدكتور محمد القزاز عضوا المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشافعي المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ومديري المراحل والإدارات التعليمية بالمنطقة، وشيوخ المعاهد المشاركة في المعرض، ويقام المعرض تحت إشراف أحمد بكري موجه عام التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وموجهي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وذلك بمقر المعرض الدائم بمعهد بنين سموحة.