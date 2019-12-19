صور رئيس مجلس الدولة والسفير الفرنسى يوقعان بروتوكول تعاون

استقبل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بديوان عام المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي، السفير الفرنسى ستيفان روماتيه Stephane romatet، سفير فرنسا لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث أطر التعاون القانوني والقضائي مع مجلس الدولة المصري.



وصرح مصدر مسئول بالمجلس، بأن اللقاء بين الجانبين بدأ بتهنئة السفير الفرنسي، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، على توليه المنصب، معربًا عن ترحابه الشديد بالزيارة التي تدعم مسيرة التعاون في المجالين القانوني والقضائي، في ضوء التطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين من توافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف المصدر، أن السفير الفرنسي أعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله، وأن التعاون المزمع تحقيقه مستقبلًا سيشهد تطورًا جديًا للعلاقة بين مجلس الدولة في مصر وعدة جهات في فرنسا، من ضمنها مجلس الدولة الفرنسي والمدرسة الوطنية للإدارة ENA.



وخلال اللقاء، وقع الطرفان بروتوكول تعاون في المجالين القانوني والقضائي شمل دورات متخصصة في اللغة الفرنسية لمستشاري مجلس الدولة، في ظل ما تبديه الإدارة الحالية للمجلس من اهتمام بالارتقاء بالمستوى الثقافي والقانوني للأعضاء.



وفي ختام اللقاء، قدم المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، الدرع التذكارية للمجلس للسفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بمصر، الذي أعرب عن خالص شكره وتقديره لهذه الحفاوة في الاستقبال.



وحضر اللقاء المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.