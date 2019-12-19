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محافظات

إحالة 32 موظفًا بمركزي الرحمانية وإيتاي البارود للتحقيق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
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قرر محافظ البحيرة إحالة 32 موظفًا للتحقيق بمركزي الرحمانية وإيتاي البارود؛ لعدم الانضباط الإداري.

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة، عن عدم التزام 19 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية منية سلامة بمركز الرحمانية بمواعيد العمل الرسمية، والعدد يتجاوز نسبة 75% من قوة العاملين بالوحدة، وعدم التزام 3 من العاملين بالجمعية الزراعية بقرية منية سلامة بالرحمانية بمواعيد العمل الرسمية.

كما تلاحظ غياب 10 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالتوفيقية والوحدة الصحية بقرية صفط خالد بمركز إايتاي البارود عن العمل دون سند قانوني.

وأكد محافظ البحيرة استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مشددًا على عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم.

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