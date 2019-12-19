الأنبا بيمن يترأس صلاة تدشين كنيسة العذراء مريم بنقادة

ترأس الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، صباح اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم الملحقة بدير الملاك ميخائيل، في نقادة.



وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، ترأس الأنبا بيمن صلاة تدشين كنيسة العذراء مريم بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدًا يومي الأربعاء والجمعة.

