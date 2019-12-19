المالية تكشف تفاصيل تحسن الإيرادات
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:08 م
راندا التونيطباعة
كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي قدره 7.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو سبتمبر 20192020 وقد حقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 2.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ1.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ضوء الانخفاض الطفيف في الإيرادات بنحو 0.9%، وارتفاع المصروفات بنحو 9.9% خلال الفترة المذكورة.
وقد بلغت إجمالي الإيرادات نحو 173 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- سبتمبر 20192020 لتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 131.6 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات مدفوعا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.6% لتسجل 38.5 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.7 مليار لتحقق 41.4 مليار جنيه.
وقد بلغت إجمالي الإيرادات نحو 173 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- سبتمبر 20192020 لتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 131.6 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات مدفوعا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.6% لتسجل 38.5 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 2.7 مليار لتحقق 41.4 مليار جنيه.