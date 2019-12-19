مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:05 م
وسام عطيةطباعة
نشر النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فيديو لإعلان عبر صفحته الرسمية، حيث حقق آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة.
وظهرت "مكة" ابنة محمد صلاح في فيديو لإعلان عبر صفحة الرسمية بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام" في نسخة جديدة من إعلان لإحدى الشركات الشهيرة.
وكان محمد صلاح قد شارك، أمس الأربعاء، في مباراة فريقه ليفربول أمام "مونتيري" المكسيكي، في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، والتي فاز خلالها "الريدز" بهدفين مقابل هدف، وحصد محمد صلاح لقب أفضل لاعب في المباراة، ليلاقي فريقه فلامنجو البرازيلي في النهائي. شاهد
وظهرت "مكة" ابنة محمد صلاح في فيديو لإعلان عبر صفحة الرسمية بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام" في نسخة جديدة من إعلان لإحدى الشركات الشهيرة.
وكان محمد صلاح قد شارك، أمس الأربعاء، في مباراة فريقه ليفربول أمام "مونتيري" المكسيكي، في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، والتي فاز خلالها "الريدز" بهدفين مقابل هدف، وحصد محمد صلاح لقب أفضل لاعب في المباراة، ليلاقي فريقه فلامنجو البرازيلي في النهائي. شاهد
مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد
مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد
مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد
مكة محمد صلاح تبهر متابعيها بفيديو جديد