عمرو سعد يتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ

أعلن الفنان عمرو سعد، التعاقد مع المنتجة سارة الطباخ، المالكة لشركة "إيرث برودكشن"، لتتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.



وعلق عمرو سعد، قائلًا: "أعلن توقيعي مع شركة للمنتجة سارة الطباخ لإدارة أعمالي في الفترة المقبلة، مع الإعداد مع الشركة لعدة مفاجآت كبيرة وتغيرات هامة في مجالات مختلفة".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد، كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبي، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.