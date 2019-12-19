قيادي بـ"المستقبل" للدستور: التوقعات تشير إلى تكليف دياب

قال مصطفى علوش القيادي في تيار المستقبل والنائب السابق، أن توقعات الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت اليوم، جميعها تشير إلى تكليف الوزير السابق حسان دياب، لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.



وأوضح علوش في تصريحات لـ"الدستور" أن تيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لن يشارك بأي حكومة حتى لو كان "الحريري" نفسه هو المكلف قائلًا: "لأن التيار يدعم تشكيل حكومة اختصاصيين يعنى خالية من السياسيين الملتزمين بالأحزاب، وهذا السبب في عدم التسمية".



وعن ردة فعل الحراك اللبناني حول تسمية "دياب" قال: "ردة فعل الشارع اللبناني حول دياب أو غيره، ليست مسئولية الأحزاب".



وكانت انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي، لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.



ورست أصوات الكتل حتى الآن على السفير نواف سلام الذي حصل على 12 صوتًا، بينما حصل الوزير السابق حسان دياب على 21 صوتًا، ولم يسمي 23 صوتًا أي أحد.



وينتظر أن تستأنف الاستشارات عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، ويتوقع أن تصوّت كل من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها نبيه بري، والتيار الوطني الحر وتكتله النيابي برئاسة جبران باسيل لدياب.