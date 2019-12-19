حكومة السراج تتجه لطلب التدخل التركي في ليبيا

أفادت قناة "العربية" نقلًا عن مصادر ليبية، في خبر عاجل، الخميس، بأن رئيس حكومة "الوفاق"، فايز السراج، سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا.



بدورها، أفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة "الوفاق" بموافقة السراج على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندته بوجه الجيش الليبي.

