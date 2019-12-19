تقرير رقابي يكشف مخالفات هيئة البريد ورئيسها

حصل «الدستور» على تقرير رقابي جديد حول أعمال هيئة البريد المصري، يكشف عن مخالفات داخل منظومة العمل بالبريد، نتج عنها إهدار للمال العام ومخالفة قوانين الدولة والإثراء على حساب الخزانة العامة، وعرض فائض عن نتيجة أعمال البريد باعتباره إنجازا للإدارة الحالية وهو يختلف عن الفائض الحقيقي ومتأثر بعوامل لا دخل للإدارة بها والإسراف في الإنفاق على المعارض.



1-تعمد الصغير مخالفة قوانين الدولة والإثراء على حساب الخزانة العامة.

أشار التقرير إلى عدم التزام البريد بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 فى شأن نظام التأمين الصحي الصادر بتاريخ 1112018 والخاص بتحصيل نسبة 2.5 فى الألف من الإيرادات السنوية للمنشأة كمساهمة تكافلية وتبلغ هذه النسبة عن عام 20182019 مبلغ 70 مليون جنيه مصرى والتى لم تتضمنها القوائم المالية ولم يتم سدادها لوزارة المالية.



كما قامت الهيئة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على إيرادات الخدمات المالية منذ تاريخ صدور القانون فى عام 2016 وحتى 30 يونيو 2019 دون القيام بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب وقد بلغت إيرادات الخدمات المالية خلال عام «2019-2018» نحو 971 مليون و255 ألف جنيه، مقابل 1.747 مليار جنيه خلال عامي «2017-2016» و«2018-2017 مما يستحق عنه لمصلحة الضرائب حوالى 270 مليون جنيه عن تلك السنوات مما يعد إثراء على حساب الخزانة العامة.



كذلك بين التقرير أن الهيئة لم تخصم الضريبة المستحقة على المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، خلال الأعوام المالية «2015-2014» و«2016-2015»، والبالغة 303 ألف جنيه ولم يتم توريدها لمصلحة الضرائب.



كذلك لم يتم توريد ضريبة القيمة المضافة على بيع عدد 25 سيارة نقل الاموال لشركة البريد للاستثمار والبالغ قيمتها 18.2 مليون جنيه ليصبح بذلك إجمالى المبالغ الضريبية غير المسددة لمصلحة الضرائب والمساهمة التكافلية التي لم يتم الالتزام بها بالقانون حوالى 358.5 مليون جنيه بخلاف ما يترتب عليها من فوائد تأخير.



2-امتناع الصغير عن الانضمام إلى منظومة الدفع والتحصيل وقام بتنفيذها بصورة غير مباشرة مع بنك مصر أشار التقرير إلى أنه بالرغم من صدور قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 في 26 يونيو 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني حيث رفضت الهيئة الانضمام إلى هذه المنظومة فى حين أشار التقرير إلى إيداع الأموال ببنك مصر وتنفيذ التحويلات من خلال بنك مصر بعد طلبها ب 48 ساعة والاحتفاظ بها خلال تلك الفترة بدون عائد مما يهدر على الهيئة هذا العائد وهو نفس السبب الذى رفضت الهيئة الانضمام للمنظومة من أجله.



3-إهدار المال العام من جانب الصغير بمبلغ 68 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة محتسبة بالخطأ

أشار التقرير عدم صحة احتساب ضريبة القيمة المضافة على أوامر الإسناد لعملية توريد وتركيب أنظمة المراقبة والإنذار ضد الحريق والسرقة وأجهزة النداء الآلي، حيث تبيّن احتساب قيمة الضريبة بنسبة 13% و14% بالخطأ وصحتها بنسبة 5%، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 51.927 مليون جنيه وصحتها 19.114 مليون جنيه بزيادة قدرها 32.183 مليون جنيه، فضلا عن عدم خصم قيمة الضريبة من مستحقات جميع الجهات مع سدادها لمصلحة الضرائب.



كما تم إهدار مبلغ مليون و846 ألف جنيه تم سدادها لشركة البريد للاستثمار بالقيد رقم 3877 بتاريخ 28 نوفمبر 2018، على قيمة الاستغلال الإعلانى لعلامات الطريق بطريق «الإسكندرية- الصحراوي» في الاتجاهين لـ 340 علامة خلال الفترة من 15 نوفمبر 2017 وحتى 14 أغسطس 2018، وقد تبين عدم الاستفادة من الإعلان خلال المدة المذكورة والتي قاربت العام.



كما تم إهدار عائد إستثمار الأموال التي تودع بحساب بنك مصر الخاص بتمويل الخزائن لمدة 48 ساعة والذى بلغ إجمالي المبالغ المودعة به خلال عام 20182019 مبلغ 48 مليار جنيه حيث يتم خصم مبالغ تمويل الخزائن من حساب الهيئة قبل تسليم النقدية للخزائن بـ 48 ساعة وبمبلغ لا يقل عن 16 مليون جنيه



كما أن هناك مبلغ 18.2 مليون جنيه معرضه للإهدار والتى تمثل ضريبة القيمة المضافة على سيارات نقل الأموال المباعة لشركة البريد للاستثمار بمبلغ 130 مليون حيث لم يتضمن قرار مجلس الادارة رقم 1315 2019 من سيتحمل الضريبة مما يعرض هذا المبلغ للمخاطر بالإضافة إلى عدم تحصيل مبلغ 130 مليون قيمة مبيعات السيارات علما بأن تكلفة إيجار السيارات خلال ستة أشهر بلغت 38 مليون جنيه مصرى.



4-استنزاف الصغير لمخصص التزامات مزايا تقاعد العاملين بدون تدعيم

أشار التقرير إلى استنزاف مخصص التزامات مزايا تقاعد العاملين بدون تدعيم خلال السنوات الثلاثة الاخيرة حيث بلغ رصيد المخصص فى 3062016 مبلغ 572 مليون استخدم منه 40 مليون خلال عام 20162017 ومبلغ 74 مليون خلال عام 20172018 ومبلغ 45 مليون خلال عام 20182019 مما أدى إلى انخفاض الرصيد لمبلغ 413 مليون باستهلاك 158 مليون خلال 3 سنوات بدون تدعيم بالرغم من زيادة مستحقات العاملين من عام لآخر.



5-إنفاق الملايين من الجنيهات على إقامة المعارض

أشارت القوائم المالية للبريد تجاه الهيئة إلى زيادة ما تم إنفاقه على إقامة المعارض من مبلغ 407 ألف خلال عام 20152016 إلى 4.21 مليون خلال عام 20162017 إلى 7.02 مليون خلال عام 20172018 إلى 14.08 مليون خلال عام 20182019 والذي يعكس حجم الإنفاق الذي تخصصه الهيئة لإقامة المعارض وبصفة أساسية معرض Cairo ICT والذى تستخدمه الهيئة لعرض الخدمات والمنتجات الجديدة للهيئة ومن خلال المتابعة الإعلامية لما يعلن عنه الصغير خلال الثلاث سنوات الاخيرة وما صرح به بوسائل الإعلام خلال تلك المعارض لم يتحقق منها شيء ومنها على سبيل المثال إعلان الصغير أمام فخامة رئيس الجمهورية بهذا المعرض لمدة 3 سنوات من 2017 وحتى 2019 بأن البريد لديه نظام وأجهزة تمكنه من تسجيل بصمة العين وبصمة الإصبع للعميل وجهار لعمل مسح ضوئي لبطاقة الرقم القومى من الوجهين وتحديث بيانات العميل بتلك البيانات على النظام وبالتالى أصبح لدى البريد هويه رقمية وملف رقم للعميل يمكنه من التحقق من العميل بموجبها عند إجراء المعاملات ورغم إعلان البريد عن ذلك لمدة 3 سنوات لا يمتلك البريد أجهزة ولا نظام يقدم هذه الخدمات ولا يوجد عميل واحد تم تسجيل بصماته على نظم البريد.



كما صرح الصغير أنه انتهى من تحويل 8 مليون دفتر توفير إلى بطاقة الكترونية فى ديسمبر 2017 وأنهى التعامل بالدفاتر بالقاهرة والجيزة وأنه خلال شهر مارس 2018 سوف ينتهى من تحويل 16 مليون دفتر المتبقية ليصل إلى التحويل الكامل لدفاتر التوفير إلى بطاقات والبالغ عددهم 24 مليون عميل ورغم مرور ما يزيد عن 20 شهرا على الفترة التى قطعها الصغير على نفسه والتى تعادل 5 أضعاف الفترة التى طلبها فهل حقق الصغير ما صرح به بل هل حقق الصغير 25 % مما وعد به.



كما تضمنت تصريحات الصغير بهذه المعارض أنه تم استخراج 7 مليون بطاقة الكترونية لاستخدامها فى الصرف لعملاء المعاشات والحقيقة أن هذه البطاقات مصدرة من خلال شركة تكنولوجيا المنشآت المالية – اى فاينانس



كما تضمنت تصريحات الصغير أنه يتم تقديم الخدمة شهريا لعدد 14 مليون عميل شهريا من خلال مكاتب البريد وذلك من خلال نظم الهيئة وأغفل الصغير أن مستحقي صرف المعاشات يقومون بالصرف من خلال النظام الخاص بشركة اى فايناس كما أن هناك خدمات أخرى حيوية تقدم من خلال نظم أحد الشركات الأخرى وبالتالى فهناك الكثير من الخدمات التى تقدم من خلال مكاتب البريد لا تقدم من خلال النظم المملوكة او المدارة بمعرفة البريد.



صرح الصغير بأن لديه أكبر مركز اتصال فى الشرق الأوسط ويبلغ عدد العاملين به 180 موظف مما أمكنهم من تفعيل 8 مليون بطاقة مصدرة بدلا من دفاتر التوفير وهذه تصريحات عارية تماما من الصحة حيث أن هذا العدد لا يمثل نسبة تذكر من عدد العاملين بمراكز الاتصال الخاصة ببعض الشركات العاملة فى مصر كما أن البريد لم يصدر 8 مليون بطاقة بديلا عن دفاتر التوفير بل ان العملاء يعانون من سوء خدمات مركز الاتصال بالبريد.



6-الفائض الوهمى الذى بلغ 5 مليار عام 20162017

لقد صرح الصغير فى الكثير من وسائل الإعلام أن هيئة البريد حققت فائضا بلغ 5 مليار جنيه خلال عام 20162017 وهو فائض غير مسبوق بكل المقاييس فى تاريخ هيئة البريد وبتحليل الفائض المعلن من جانب رئيس البريد وجد انه يحتوي على بعض المكونات التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها حيث أن الفائض المشار إليه لا يعبر عن إنجاز حقيقى للقائمين على إدارة الهيئة حيث استحدث الصغير خلال هذا العام ظهور الضريبة المخصومة من ايرادات سندات الخزانة بإضافتها إلى الإيرادات مرة وخصمها من المصروفات مرة أخرى ليظهر بقائمة الدخل أحد أنواع صافى الربح بمبلغ كبير وهو صافى الربح قبل الضريبة حيث تم اضافة 954 مليون جنيه ضرائب ليعلن أن صافى الربح 5 مليار جنيه فى حين أن حقيقته 4 مليار جنيه.



كما تم إغفال الأثر المالى الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والذى أدى إلى زيادة أسعار الأسهم بسوق الاوراق المالية مما حققت معه محافظ الأوراق المالية المقتناة قبل حلول الصغير على الهيئة بعدة أعوام أرباح إعادة تقييم بلغت 2.13 مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى أرباح إعادة تقييم أرصدة الهيئة بالعملات الأجنبية بمبلغ 150 مليون جنيه ليصل إجمالى الأثر المرتبط بتحرير سعر الصرف 2.28 مليار جنيه.



كما تجاهل الصغير إثبات بعض المصروفات الخاصة بهذا العام بمبلغ 307 مليون جنيه والتى تشمل 195 مليون مكافآت العاملين و190 مليون جنيه فوائد مودعين غير مثبتة وعدم إثبات ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إيرادات الخدمات المالية بمبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه بالاضافة إلى تخفيض المخصصات السابق تكوينها خلال السنوات السابقة لمواجهة بعض الالتزامات ومنها الالتزامات الضريبية بمبلغ 100 مليون جنيه بالرغم من وجود التزامات قائمة بأكثر من هذه المبالغ مع عدم تدعيم مخصص التزامات مزايا تقاعد العاملين بالرغم من استخدام 12 مليون من المخصص مما يصبح معه صافى ربح التشغيل فى هذا العام 1.25 مليار جنيه وليس 5 مليار جنيه كما أعلن الصغير.



7-الفائض المعلن بمبلغ 2.632 مليار جنيه عن عام 20172018

أظهرت القوائم المالية لهيئة البريد فائضا بمبلغ 2.632 مليار جنيه خلال عام 20172018 وتحليل الفائض وجد أنه لا يعبر عن إنجاز حقيقى للقائمين على إدارة الهيئة حيث تم تجاهل الأثر المالي الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والذي أدى إلى زيادة أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية مما حققت معه محافظ الأوراق المالية المقتناة قبل حلول الصغير على الهيئة بعدة أعوام لارباح إعادة تقييم بلغت 756 مليون جنيه مصرى.



كما تجاهل الصغير إثبات بعض المصروفات الخاصه بهذا العام بمبلغ 302 مليون جنيه والتى تشمل 195 مليون مكافات العاملين و107 مليون جنيه مصروفات اخرى متنوعة بالاضافة إلى عدم اثبات ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إيرادات الخدمات المالية بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه وعدم تدعيم مخصص التزامات مزايا تقاعد العاملين بالرغم من استخدام 74 مليون من المخصص مما يصبح معه صافى ربح التشغيل فى هذا العام 1.4 مليار جنيه وليس 2.63 مليار جنيه كما أعلن الصغير.



9-الفائض المعلن بمبلغ 1.4 مليار جنيه عن عام 20182019

أظهرت القوائم المالية لهيئة البريد فائضا بمبلغ 1.4 مليار جنيه خلال عام 20182019 وبتحليل هذا الفائض وجد أنه لا يعبر عن إنجاز حقيقى للقائمين على إدارة الهيئة حيث تم إغفال الأثر المالى الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والذى أدى إلى زيادة أسعار الأسهم بسوق الاوراق المالية مما حققت معه محافظ الاوراق المالية المقتناة قبل حلول الصغير على الهيئة بعدة اعوام خسائر إعادة تقييم بلغت 660 مليون جنيه مصرى كما تجاهل الصغير إثبات بعض المصروفات الخاصة بهذا العام بمبلغ 53 مليون جنيه والتى تتمثل مكافآت العاملين.



عدم إثبات ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إيرادات الخدمات المالية بمبلغ لا يقل عن 120 مليون جنيه وعدم تدعيم مخصص التزامات مزايا تقاعد العاملين بالرغم من استخدام 45 مليون من المخصص كذلك تضمن الفائض مبلغ 643 مليون جنيه نتيجة زيادة المصروفات الإدارية ومقابل المصادقات لعملاء التوفير وبالتالى نجد أن صافى ربح التشغيل فى هذا العام يبلغ 1.06 مليار جنيه وليس 1.4 مليار جنيه.



10-تجاوز الصغير للحد الأقصى للأجور وعدم رده المبلغ الزائد أو خصمه من مستحقاته أو استطلاع رأى مجلس الدولة.



لم تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة نحو حصول الصغير على مبلغ 1.697 مليون جنيه من شركة البريد للاستثمار في مارس 2018 كمكافاة مقطوعة باعتباره ممثل شركة البريد للاستثمار فى مجلس إدارة شركة اتصالات مصر عن الفترة من يوليو 2015 وحتى ديسمبر 2016 وفقا للأخطار الوارد للهيئة من شركة البريد للاستثمار فى 352018 وذلك بالمخالفة للحد الأقصى للأجور طبقا للقانون رقم 63 لسنة 2014 ومازال رد الهيئة أن هناك حالة معروضة على هيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يتم الفصل فيها بعد وهو موضوع مماثل للحالة المعروضة وبالرغم من أن الحالة مازالت معروضة إلا أنه لم يتم إتخاذ إجراءات مطالبة الصغير برد هذا المبلغ أو وقف صرف مستحقاته الجديدة لحين الانتهاء من عرض الحالة.