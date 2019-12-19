تظاهرات وسط بيروت ترفض اختيار حسان دياب لرئاسة الحكومة

شهدت الساعات القليلة تظاهرات في لبنان، اليوم الخميس، وفقًا لنبأ عاجل، نقلته فضائية "الحدث"، حيث قالت: "إن الشعب اللبناني يرفض اختيار الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية، وحدثت التظاهرات وسط العاصمة بيروت.



ورست أصوات الكتل حتى الآن على السفير نواف سلام الذي حصل على 12 صوتًا، بينما حصل الوزير السابق حسان دياب على 21 صوتًا، ولم يسم 23 صوتًا أي أحد.



وينتظر أن تستأنف الاستشارات عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، ويتوقع أن تصوّت كل من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها نبيه بري، والتيار الوطني الحر وتكتله النيابي برئاسة جبران باسيل لدياب.



ويتوقع أن يحصل دياب على غالبية الأصوات، ليصبح رئيسًا مكلفًا تشكيل حكومة مع نهاية هذا اليوم.