أيمن أبوالعلا: ثورة للرعاية الصحية فى 6 أكتوبر

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الموافقة على حل مشكلات الرعاية الصحية بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال إنشاء مستشفى جديد وتطوير وتوسعة المستشفى الحالي على مساحة تتجاوز 4200 متر مربع، من خلال زيادة غرف العمليات في جميع الجراحات العامة والتخصصية، على أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرًا.



وأضاف "أبوالعلا"، في تصريحات صحفية له، أنه تمت الموافقة على إنشاء مستشفى متكامل على مساحة 30 ألف متر مربع تم الانتهاء من تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحصول على النماذج الهندسية المعتمدة من وزارة الصحة، بها ثمانية غرف عمليات في جميع الجراحات العامة والتخصصية من جراحة المخ والأعصاب والعظام وأوعية دموية وجراحة المناظير وقسطرة القلب ووحدات تشخيصية متقدمة، ووحدة مناظير سعة 250 سريرًا داخليًا غير العناية المركزة.



وأشار أبوالعلا، إلى أنه سيتم البدء فورًا في أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمستشفى أكتوبر المركزي، من خلال بناء العيادات الخارجية والاستقبال وساحة انتظار المرضى على مساحة 1200 متر، في غضون 6 أشهر، بالإضافة إلى الطرح الفوري لأعمال مستشفى جراحات امتداد المستشفى، وبناء مستشفى ملحق على مساحة 3000 متر مربع توسعة، والحصول على النموذج الهندسي المعتمد من وزارة الصحة "تمويل هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أكتوبر ووزارة الصحة"، خلال 12 شهرًا.



وقال "أبوالعلا"، إنه من المنتظر الانتهاء من أعمال مبني التأمين الصحي في الحي السابع، بتمويل من هيئة التأمين الصحي، وموعد الاستلام أربعة أشهر.



وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد قامت بجولة ميدانية بناء على طلبات الإحاطة التى تقدم بها الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، للوقوف على المشكلات التى تواجها الرعاية الصحية فى مدينة 6 أكتوبر.