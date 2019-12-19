صورة رانيا يوسف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، من خارج مصر.



وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة في أحد الأماكن السياحية.



يذكر أن النجمة رانيا يوسف بدأت، منذ أيام، تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، في استديو المسلمى، حيث تجمع المشاهد التي جرى تصويرها بينها وبين الفنانة هبة عبدالعزيز.



مسلسل "الآنسة فرح"، من المقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجدي، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.