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فن

سامي مغاوري عن مشاركته في مسرحية "علاء الدين": تجربة عظيمة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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يستعد الفنان سامي مغاوري لتقديم دور السلطان ضمن مسرحية "علاء الدين" المقرر انطلاقها يوم 25 ديسمبر الجاري في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

وقال "مغاوري" في تصريح لـ"الدستور" إن مشاركته في العرض المسرحي "علاء الدين" تجربة عظيمة، مشيرًا إلى أن أحداث المسرحية مشوقة ومثيرة ومليئة بالمفاجآت المختلفة والاستعراضات الغنائية والراقصة، متمنيًا أن ينال العرض إعجاب المشاهدين وأن يحقق النجاح الذي يستحقه لما بذلوه من مجهود كبير أثناء إجراء البروفات، ومجهودات المخرج مجدي الهواري لخروج العمل في أبهى صورة والتكليفات المالية الباهظة لما يتطلبه العرض من أعمال جرافيك وديكور ضخم.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجني"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامي مغاوري "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة" ومحمد جمعة "فرعون".

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