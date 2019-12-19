-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بقرية في قلين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
طباعة
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، محطة تنقية مياه الشرب بقرية ميت الديبة بمركز قلين، في زيارة مفاجئة.

حيث تابع المحافظ، مراحل تشغيل المحطة بداية من المأخذ، ومراحل تشغيل محطة التنقية للوصول إلى جودة إنتاج مياه الشرب للمواطنين، ومراحل تحليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائي، إلى خطوط طرد وضغط المياه إلى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية، ثم للمشتركين، مشددًا باستمرار تحليل العينات، وضمان جودة المياه، طبقًا للمعدلات العالمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيُفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وانضباط العاملين به.

الجدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أجرى عددا من الجولات المفاجئة، بعدد من مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

منذ يوم

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

منذ حوالي 4 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

منذ حوالي 5 ساعات

10 نصائح مرورية لقائدي السيارات على الطرق

الصور

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

الأكثر قراءة

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

الرئيس نيوز

"حتى لا نعود للمراوغة".. خبير يحدد "المطلوب" من اجتماع الخرطوم بشأن سد النهضة

"بطولة أم أحمد".. إيقاف إعلامي سعودي وإحالته للتحقيق‎ بعد الاستهزاء بدوري المملكة

المالية: 7 مليارات جنيه فائض في الموازنة خلال الربع الأول من العام

محافظة الجيزة تحدد سعر متر التصالح على مخالفات البناء بالدقى

منوعات

الهند تسجل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن التلوث

اعتقال مراهقة بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

حجب "الجائزة الكبرى" لمهرجان الكويت المسرحي

داني ألفيس يزور آثار سقارة ودهشور

كشكول

مواصفات الورقة الامتحانية للغة العربية بـ"الثانوية الجديدة" (مستند)

إحالة 7 مدراء و6 عمال للتحقيق بـ"تعليم الفيوم"

استعدادات مكثفة بـ"تعليم الوادي" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"تعليم الإسكندرية" يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

المؤشر العالمي للفتوى ينشر حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019

"الحشاشين الجدد".. تليمة يستنجد بالشرطة التركية: "الإخوان هيغتالوني"

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بثقافة مطروح

دار الثقافة الجديدة تطرح مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية

مناقشة "مستعمرة الجذام" بحزب التجمع.. الثلاثاء المقبل

حكاية سمعان الدباغ مع "المعز" كما رواها ستانلي لينبول

صفحتنا ع الفيس بوك