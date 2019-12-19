محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بقرية في قلين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، محطة تنقية مياه الشرب بقرية ميت الديبة بمركز قلين، في زيارة مفاجئة.



حيث تابع المحافظ، مراحل تشغيل المحطة بداية من المأخذ، ومراحل تشغيل محطة التنقية للوصول إلى جودة إنتاج مياه الشرب للمواطنين، ومراحل تحليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائي، إلى خطوط طرد وضغط المياه إلى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية، ثم للمشتركين، مشددًا باستمرار تحليل العينات، وضمان جودة المياه، طبقًا للمعدلات العالمية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيُفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وانضباط العاملين به.



الجدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أجرى عددا من الجولات المفاجئة، بعدد من مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية.