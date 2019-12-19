انطلاق بطولة الجمهورية التصنيفية في كرة السرعة للزوجي

انطلقت بطولة الجمهورية التصنيفية للناشئين والكبار في كرة السرعة، في اللعب الزوجي، منذ قليل، بصالة نادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر، وهي المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى من البطولة التصنيفية الثانية، والتي شملت منافسات السوبر سولو واللعب الفردي، وأقيمت فاعليتها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية للناشئين والكبار على الترتيب، خلال نوفمبر الماضي.



وشارك في المرحلة الأولى 3500 لاعب ولاعبة يمثلون 40 ناديًا وهيئة تتنافس من أجل الحصول تصنيف لتأهيلها للاشتراك في بطولة الجمهورية الرسمية في مارس وأبريل من العام المقبل، ويقيم الاتحاد المصري لكرة السرعة بطولتي تصنيف لكل مرحلة عمرية ليتأهل 64 لاعبًا ولاعبة من كل عمرية للاشتراك في بطولة الجمهورية.



ويعد ناديا هليوبوليس والرواد هما أكبر أندية مصر في اللعبة وأكثرهما حصدًا للألقاب وتمثيلًا لمصر في المحافل الدولية وتشهدت البطولات دائمًا منافسة عنيدة من أندية المقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق وزفتى و6 أكتوبر ووادي دجلة والنصر ومركز شباب زفتى والعديد من الأندية التي تمارس اللعبة المصرية الأصل والمنشأ والريادة.



وتستمر المرحلة الثانية من البطولة التصنيفية بداية من اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم السبت، في منافسات تحت 11 سنة وتحت 13 سنة وتحت 15 سنة من البنين والبنات للناشئين، وكذلك جميع منافسات الكبار تحت 17 سنة وتحت 19 سنة وتحت 21 سنة ومرحلة العمومي، حيث ستشمل البطولة فعاليات سولو الفرق، ومن بعدها جميع أنواع اللعب الزوجي من رجال وآنسات ومختلط.