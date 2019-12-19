أحياء القاهرة تشن حملات مكبرة قبل أعياد رأس السنة

واصلت أحياء محافظة القاهرة متابعتها لاستقبال أعياد رأس السنة، وتنفيذ تكليفات محافظ القاهرة بالتخلص من جميع الإشغالات والإغلاق الفوري لكل ما هو مخالف، وأنه تم غلق وتشميع محل سوبر ماركت بالعقار رقم 5 شارع أحمد قنديل من شارع الطيران.



وذكرت المحافظة في بيان لها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "فض الشمع الأحمر" بمقهى بالعقار رقم 53 ناصية أحمد ذكي مع شارع عماد الدين كامل بالمنطقة الأولى، وتم قطع التيار الكهربائي ورفع عداد الكهرباء عنه وقيدت ضده جنحة فض الأختام.



وتم إغلاق وتشميع محل بيع بيتزا بالعقار ١٠٦ شارع حسن المأمون بالمنطقة السادسة، وغلق وتشميع مطعم بالعقار ٩٠ بالشارع نفسه، وغلق وتشميع مطعم بالعقار ٨٦ بنفس الشارع، وغلق وتشميع ورشة نجارة بالعقار ١٤ شارع حسنين عبد القادر من أحمد فخري.



وغلق وتشمع وقطع مرافق ورفع عداد الكهرباء عن مخزن ملابس وأقمشة بالبدروم بالعقار ٣٤ شارع محمود غنيم من شارع محمد المقريفي المنطقة السادسة، كما تم غلق وتشميع محل بيع كاوتش وبطاريات في ٩ عمارات الشركه السعوديه الجولف؛ تم غلق وتشميع محل بيع ملابس جاهزه في ٨ عمارات الشركة السعودية.



وتم رفع الإشغالات (عربات فول) شارع الميثاق زهراء مدينة نصر وإزالة كشك مخالف (دون ترخيص) شارع أحمد الزمر ورفع الإشغالات كشك في شارع نجاتي سراج مع شارع أحمد الزمر.



كما تم رفع بوسترات بشارع مصطفى النحاس وحسن المأمون لعدم تسديد الرسوم، وتم متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني، وتجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي.