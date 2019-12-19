تجديد حبس عصابة لسرقة المساكن فى المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب بالمطرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن كلا من "إبراهيم. م" 23 سنة، عاطل، و"عادل. ع"، 26 سنة، عاطل، سبق اتهامهما في 6 قضايا سرقة، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.