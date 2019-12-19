عبير صبري تصور "2 طلعت حرب" في وسط البلد

تصور الفنانة عبير صبري مشاهدها ضمن أحداث فيلم "2 طلعت حرب" بشكل شبه يومي، وذلك داخل عمارة طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بقيادة المخرج مجدي أحمد علي والمقرر طرحه خلال عام 2020 المقبل.



وتدو أحداث الفيلم في الفترة من ١٩٦٧ حتى ٢٠١٩، ويناقش خلالها ما مرت به البلاد طوال هذه الفترة من خلال ٤ قصص مختلفة، والعمل يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، مثل حسين فهمى، سمير صبرى، على صبحى، منة فضالى، شيرى عادل، أحمد وفيق، شريف الدسوقى، بجانب أحمد مجدى نجل المخرج مجدى أحمد على.



ويعود المخرج مجدي أحمد علي بهذا الفيلم إلى السينما بعد آخر أعماله فيلم "مولانا" الذى خاض بطولته الفنان عمرو سعد، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدى والجماهيرى.