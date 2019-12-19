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محافظات

صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين بـ23.5 ألف جنيه بمطروح

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:07 م
اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استمرار متابعة كافة شكاوى المواطنين مع مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة من المرضى والعمل على توفير كافة الخدمات، ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم.

وأوضحت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أن محافظ مطروح وافق على صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين بإجمالي مبلغ 23،5 ألف جنيه مساعدات مالية مساهمة من المحافظة فى نفقات علاج لـ19 حالة وتحويل 7 حالات للعلاج بمستشفيات خارج وداخل مطروح للعلاج على نفقة المحافظة؛ نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة.

ووجه محافظ مطروح لإدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع كافة شكاوى ومطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم تيسيرا عليهم، مع الإسراع في حل مشاكلهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم خاصة الحالات المرضية.

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