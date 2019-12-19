البرلمان الألماني يمرر قانون حظر حزب الله ومنع فعالياته

صوّت البرلمان الألماني، اليوم الخميس، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، واعتباره منظمة إرهابية.



كما ستمنع الحكومة كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب في ألمانيا، بما يشمل حظر رفع علم حزب الله في أي مظاهرات أو فعاليات، وفق "دير شبيجل".