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الثقافة

الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بثقافة مطروح

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:04 م
ثقافة مطروح
ثقافة مطروح
جمال عاشور
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استضاف فرع ثقافة مطروح دورة تدريبية بهدف صقل وتنمية مهارات معلمى محو الأمية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، تضمنت الدورة تدريب المعلمين على أحدث الطرق والوسائل التعليمية التى يمكن أن يستعين بها معلم محو الأمية لتوصيل المعلومة لطلبة محو الأمية.

نفذت الفنانة شيرين جورج ورشة "قص فوم" بقصر ثقافة مطروح، وذلك لتعليم الطلاب استخدامه فى لوحات فنية لإبراز جمال اللوحات، بحضور طلاب مدرسة طارق بن زياد، كما أقيمت ورشة رسم حر بمدرسة الروضة، تم خلالها حرية التعبير عن أفكارهم مستخدمين القلم الرصاص والألوان، كما عقدت ورشة فوم بمدرسة السيدة عائشة للبنات، أوضحت خلالها للطالبات قص الفوم وتشكيلة باستخدام الألوان المختلف والممتزجة مع بعضها لتكوين مجسمات، بينما أقيمت ورشة قص ولصق بكنيسة الملاك بهدف استخدام القص واللصق لتشكيل حيوانات جميلة وأشكال صغيرة بمشاركة نفذت الفنانة منى شاكر.

نظم القصر عرض فيلم "بألون الفرح" بحضانة تشيلد كير وسط إقبال واهتمام من الأطفال بالحضانة، بجانب عرض أفلام الأسبوع الأفريقى بمدرسة وادى ماجد الإعدادية، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، وذلك فى إطار تنمية معلومات الطلاب عن الدول الإفريقية الشقيقة.

احتفل فرع ثقافة مطروح باليوم العالمي للغة العربية بإقامة محاضرة عنوان "اللغة العربية ومكانتها بين اللغات" ألقها د. محمود قنديل، ود. محمد أبوبكر بحضور د. صلاح عسران نائب رئيس جامعة مطروح، والتى تحدث خلالها المحاضرين عن اللغة العربية وتميزها على باقى اللغات وفروعها المختلفة التى تجعلها فى مقدمة اللغات في العالم.

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