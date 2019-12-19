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الثقافة

دار الثقافة الجديدة تطرح مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن دار الثقافة الجديدة للنشر٬ كتاب "مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية" من تأليف الباحث٬ فكري أندراوس. يطرح الكتاب العديد من التساؤلات منها: هل إنجيل يوحنا اعتمد أيضًا على إنجيل قديم آخر اختفى أو لم يظهر بعد وقد لا يظهر أبدًا؟.

وفي هذا الصدد يقول المؤلف:"سبق أن ذكرنا أن هناك احتمالًا ليس بسيطًا باختفاء بعض الأناجيل القديمة، وذكرنا أن النسخة الوحيدة الأصلية لدينا من إنجيل مرقص تعود للقرن الثالث، هذا مع العلم أن النسخة الأولى أو نسخًا أخرى قديمة من إنجيل مرقص قد اختفت، هل إنجيل يوحنا كما نعرفه الآن تأثر أو نقل عن إنجيل آخر قد اختفى؟ هذا محتمل وسماه أحد المتخصصين «إنجيل العلامات»، هذا الإنجيل إن وجد فإنه قد يوجد به سبع معجزات تظهر الإيمان بأن المسيح في زمانه هو المسيح الذي انتظره الشعب اليهودي، هل معجزات موسى النبي الهائلة للخروج من مصر تماثل معجزات المسيح الهائلة التي قد يكون من ضمنها حتى إحياء الموتى؟ قد يكون ذلك صحيحًا من حيث القوة الإعجازية وإن اختلف الزمان والمكان.

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