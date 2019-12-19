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مصر

التموين: 64 مليون مستفيد من منظومة الخبز الجديدة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، تقريرًا عن حصاد عام 2019، في البطاقات التموينية والدعم الحكومي لمنظومتي المقررات التموينية والخبز المدعم.

وكشف التقرير، عن أن إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 5.22 مليون بطاقة، بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز البلدي المدعم، بإجمالي دعم مالي يقدر بـ89 مليار جنيه، ومن المستهدف استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم من خلال عدد نقاط.

وأبرز تلك النقاط: تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية.

كما تشمل، استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصي للدخل، واستخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وللأسرة الأولي بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.

ومن المستهدف، الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية، وذلك عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

وبالنسبة للدعم المدرج في موازنة 2020-2019، بلغت قيمته 89 مليار جنيه، 1.53 مليار جنيه لدعم
الخبز، 90.35 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

ومن المستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا، وجار العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.

وأشار التقرير، إلى أن أعمال تطوير المكاتب التموينية، ضمن خطة الوزارة في تحويل العديد منها، إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوي الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين، وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.

وتم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظي برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وأوضح التقرير، أن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب أقل من 15 دقيقة، خلال تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أي خدمة أخري.

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