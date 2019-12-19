تقدم حسان دياب على سلام في تسمية الكتل النيابية اللبنانية

أعلنت الكتلة القومية الاجتماعية أنها سمت حسان دياب لرئاسة الحكومة، آملةً أن يوفق في تشكيل الحكومة.



وأكّدت، بعد لقاء الرئيس "عون" في قصر بعبدا، ضمن الاستشارات النيابية أنّها من دعاة تعزيز السلم الاهلي والوحدة الوطنية في لبنان، مطالبة القوى السياسية كلها بأن تتحمل مسئوليتها من تخفيض منسوب المواقف السياسية المتشنجة.



وبذلك يكون حصل "دياب" حتى الوقت الحالي على ترشيح من ثلاث كتل نيابية، في مقابل كتلتين في صالح القاضي نواف سلام.



وكانت قد أيدت كتلة حزب الله النيابية تسمية وزير التعليم اللبناني السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة.