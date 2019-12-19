إذاعة الأغانى تقدم مهرجانًا غنائيًا للاحتفال بذكرى فريد الأطرش

تستعد إذاعة الأغاني للاحتفال بذكرى الفنان الكبير فريد الأطرش، وقد أعدت الإذاعة يوما خاصا لهذا الاحتفال فى الخميس السادس والعشرين من شهر مارس الجارى، تحت شعار "يوم الوفاء والتقدير".



وقد وافق محمد نوار، رئيس الإذاعة، على الخطة المعدة لهذا اليوم بناءً على التصور الذي قدمه له شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني، لإحياء ذكرى فريد الأطرش.



وأعلنت إذاعة الأغاني عن محتوى البرنامج اليومي لهذا اليوم، والذي أعدته سهى طه، حيث ستقدم الإذاعة على مدار اليوم مهرجانًا غنائيًا يضم أجمل ما قدمه الموسيقار الراحل من أغنيات وألحان له ولغيره من نجوم الغناء أثرى بها المكتبة الغنائية، بدءًا من السادسة صباحا، حيث يذيع روائع الموسيقار فريد الأطرش التى قدمها في الأفلام الغنائية.



وفى الثانية عشرة ظهرًا تقدم إذاعة الأغاني نصف ساعة مع نجمات شاركن فريد فى أغنيات دويتو، أمثال شادية ونور الهدى وهند رستم وغيرهن من نجمات الغناء.



وفى الرابعة عصرًا تقدم نصف ساعة مع ألحان الموسيقار لغيره من نجوم الغناء، مثل "يا واحشنى" محرم فؤاد، "أحبابنا يا عين" لوردة، و"ماقدرش على كده" لفهد بلان.



والموعد الثابت لفريد فى الخامسة على موجات الأغانى تذاع رائعته "الربيع" بمقدمتها الموسيقية وعزفه الفريد على العود، ولم تسقط من ذاكرة الإذاعة رائعته "أول همسة"، التى تذاع كاملة قبل كوكب الشرق مباشرة فى فترة السهرة.



ويتواصل غناء فريد الأطرش فى الحفل الغنائى فى الواحدة صباحًا، وفترة سهراية من الثانية وحتى الخامسة صباحًا بأجمل قصائد فريد، عش إنت، وألحانه لوردة، كلمة عتاب، وعادل مأمون وغيرهم من نجوم الغناء.