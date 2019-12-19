جونسون يدعو السيسي لحضور قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية

وجّه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، التي ستعقد يناير المقبل في العاصمة البريطانية لندن.



وقال السير جيفرى آدامز السفير البريطاني في القاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلال مكالمة هاتفية، قام جونسون بدعوة السيسي لحضور قمة الاستثمار، هدفنا أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لإفريقيا وأكبر مستثمر له تأثير إيجابي".



وكان السيسي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع جونسون، أمس الأربعاء، لتهنئته بعد الانتصار الكبير لحزب المحافظين في الانتخابات التي عقدت يوم 12 ديسمبر، وحصوله على الأغلبية، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة "جونسون" على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.