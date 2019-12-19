بعد 8 سنوات المؤبد لعامل قتل مزارعًا بسبب الثأر فى قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا "الدائرة الأولى" عاملًا بالسجن المؤبد لقتله مزارعًا بسبب خلافات ثأرية، في قرية الصالحية التابعة لدائرة مركز قنا، منذ ما يقرب من 8 سنوات.



انعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد.



تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2012 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة "محمد قاسم محمد العموري"، 35 عامًا، مزارع، مصابًا بوابل من الأعيرة النارية.



وكشفت التحريات عنأن وراء ارتكاب الواقعة "عز. أ. ص. ب" وأشقائه "صالح"، و"أشرف"، و"بخيت"، ونجله "محمد"، وعمهم "عبدالباسط"، قتلوا المجني عليه بسبب خلافات ثأرية بينهم.



تم إحالة القضية رقم 8130 لعام 2012 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 1944 لعام 2012 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد.