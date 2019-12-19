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فن

فيديو حسن الرداد داخل كواليس توأم روحى فى باريس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:55 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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يصور الفنان حسن الرداد مشاهد فيلمه الجديد "توأم روحي" في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الحالية، بمشاركة الفنانة عائشة بن أحمد، وظهر "الرداد" داخل كواليس العمل أثناء التصوير من خلال مقطع فيديو سريع عبر حسابه الرسمي على موقع "إنسجرام".

ويستمر تصوير الفيلم فى فرنسا لمدة أسبوع لتصوير المشاهد الخارجية، ويعود بعدها فريق العمل للتصوير فى مصر، وتشاركه بطولة العمل الفنانة أمينة خليل والفنانة عائشة بن أحمد.

من ناحية أخرى، يشارك حسن الرداد، حاليًا فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبة وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.

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