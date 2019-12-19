ألمانيا تؤكد التضامن مع اليونان وقبرص في النزاع مع تركيا

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب- كارنباور التضامن الأوروبي مع اليونان وقبرص، في النزاع القائم حول المطالبات الإقليمية، لتركيا في شرقي البحر المتوسط.



وقالت كرامب-كارنباور، اليوم الخميس، على متن الفرقاطة الألمانية "لودفيجسهافن أم راين" قبالة ساحل قبرص، إن الإطار المحدد سلفا من جانب المجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية يجب "أن يتم ملؤه بدقة".



وأضافت كرامب-كارنباور: "هذه المنطقة غنية بالطبع بالثروة المعدنية التي نحتاجها للإمداد بالطاقة، ومن هذه الناحية هناك كثيرون للغاية لديهم مصالح اقتصادية هائلة هنا".



واستدركت الوزيرة الألمانية قائلة: "ولكننا أوضحنا تماما في إطار تضامن المجلس الأوروبي أيضا أننا متضامنون مع اليونان ومع قبرص"، مشددة على ضرورة حل النزاع بناء على أساس القانون الدولي وقانون البحار، وأكدت أيضا أن تركيا مطالبة بقبول هذا الرأي القانوني.



يشار إلى أن كرامب-كارنباور تزور منذ أمس جنود الجيش الألماني الذين يتم الاستعانة بهم في بعثة اليونيفيل، وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي تدعم الحكومة اللبنانية في تأمين الحدود البحرية وحظر تهريب الأسلحة عبر البحر، ويشارك جنود البحرية الألمانية منذ عدة أعوام في

تدريب البحرية اللبنانية.