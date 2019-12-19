مناقشة "مستعمرة الجذام" بحزب التجمع.. الثلاثاء المقبل

يستضيف حزب التجمع بوسط البلد، مناقشة المجموعة القصصية "مستعمرة الجذام" للكاتب فتحي إمبابي، والصادرة عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل.



وعلى غلاف المجموعة نقرأ: مع العلم أن الرجال الطبيعيين لا يسكنون القاع وإنما مكانهم دوما كان هناك على السطح؛ حيث يغمرهم ضوء الشمس، ويتنفسون الهواء النقي، وكنت أظن أن هذا سيصير يوما ما مكانا لي ولأطفالنا وللجموع، إذ أنى كنت أظن نفسي الطبيعي بلا منازع، لكن الأيام والسنوات تترى ولا نواجه سوى المزيد من الشقاء، مزيد من التعب التعاسة، حتى صرت أبغى الموت وأتمناه.



"فتحي إمبابي".. أديب وكاتب مصري حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1995 عن روايته "مراعي القتل"، وجائزة التميز في القصة والرواية من اتحاد الكتاب المصري 2019، وتمنح للرواد من ذوي الأسماء البارزة والمؤثرين على الأجيال اللاحقة.



وله أيضا العديد من الأعمال الروائية والسياسية، من أشهر أعماله: نهر السماء، مراعي القتل، عتبات الجنة، شرف الله، العرس، والعلم.